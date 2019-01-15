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ABD'de bir Türk 22 dolar için öldürüldü!

15 Ocak 2019, Salı

ABD’nin New York kentinde benzin istasyonu işleten 59 yaşındaki Cemal Dağdeviren, benzin parasını ödemek istemeyen bir kişi tarafından ezilerek öldürüldü.


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