ABD'de bara silahlı saldırı 08 Kasım 2018, Perşembe

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde bir bara silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu çok sayıda kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi. LA Times'a konuşan bir güvenlik polisi, saldırı anında 30 el ateş açıldığını ve saldırganın 20'li yaşlarda sakallı ve siyah giyimli bir erkek olduğunu söyledi.