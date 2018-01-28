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ABD üretti ’li hainler Afrin’de kullandı!

27 Ocak 2018, Cumartesi
Afrin’de terör örgütü 'nin beton mevzileri ve kulelerinin şifreleri belli oldu. İşte terör mevzilerinin nasıl ortaya çıktığının cevabı….
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