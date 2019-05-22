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ABD metrosunda bayıltan dayak!

22.05.2019 11:46

ABD’de bir grup, metrodaki bir genci bayıltana kadar dövdü. Polis, tekme ve yumruklarla genci bayıltana kadar döven saldırganları ve mağdur genci arıyor.


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