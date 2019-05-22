ABD’de bir grup, metrodaki bir genci bayıltana kadar dövdü. Polis, tekme ve yumruklarla genci bayıltana kadar döven saldırganları ve mağdur genci arıyor.
ABD metrosunda bayıltan dayak!22.05.2019 11:46
- Son dakika... Türk balıkçı teknesine müdahalede yeni görüntüler ortaya çıktı
- Sevcan Orhan hastane odasından paylaştı! Sevcan Orhan'ın sağlık durumu nasıl?
- ABD metrosunda bayıltan dayak!
- Tarihi Kapalıçarşı'nın çatı ve alt yapı restorasyonu tamamlandı
- Dolmabahçe-Bomonti Tüneli’nde tek teker kazası! O anlar kamerada
- TBMM'ye girmeye çalışan teröristler adliyeye böyle getirildi
- Düzce'de caminin deposunda bulundu! Görenler şaşkına döndü
- Emekliye bayram ikramiyesi müjdesi! Emeklinin bayram ikramiyesi ne zaman yatacak?
- Maltepe’de yeniden oy sayımında CHP rezaleti! Skandalın görüntüleri ortaya çıktı
- "Türkiye İttifakı" pozu, CHP'nin ittifak ortağı HDP ile İYİ Parti'yi rahatsız etti
- Fren yerine gaza basan sürücü markete girdi
- Milli Savunma Bakanı Akar: ABD Mart ayında yeni bir "patriot" teklifi verdi
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.