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ABD Başkanı Donald Trump'tan skandal Golan Tepeleri açıklaması

21.03.2019 20:36

Son dakika... ABD Başkanı Donald Trump, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." dedi. Açıklamanın ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Twitter hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'a teşekkür etti. SETA araştırmacısı Talha Köse, Trump'ın skandal açıklamasını yorumladı.


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