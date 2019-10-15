A Milli Takım'ın asker selamı Fransız taraftar kamerasında! Yayıncı kuruluş A Milli Takım'ın gol sevincini yayınlamadı... 15.10.2019 01:00

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu 8. maçında deplasmanda Fransa ile 1-1 berabere kaldı. 81. dakikada Kaan Ayhan'ın altın kafası ile bulduğumuz golden sonra futbolcularımız Mehmetçik'e selam yolladı. Fransız rejisi ise A Milli Takım'ın Barış Pınarı Harekatı'ndaki askerlerimize gönderdiği selamı yayınlamadı! Ancak Fransa Türkiye maçına damga vuran o anlar taraftar kamerasına yansıdı. İşte A Milli Takım'ın asker selamı...