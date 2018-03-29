7 terörist böyle öldürüldü!28 Mart 2018, Çarşamba
Tunceli Valiliği Pülümür kırsalında 7 teröristin öldürüldüğü operasyonla ilgili bilgi verdi.
Yapılan açıklamada; "Pülümür Kırsalında İl Jandarma Komutanlığımızın yapmış olduğu operasyonda boynunda ve elinde haç işareti olan Tunceli-Ovacık 1988 doğumlu Turuncu Listede kaydı olan Sözde Nazımiye Gücü Sorumlusu Mahir Kod-Cihan Kıt, Gri listede kaydı olan 1994 Tunceli doğumlu Baran Kod-Haydar Gül adlı PKK'lı teröristlerle birlikte toplam 7 terörist çıkan çatışmada silahları ve mühimmatları ile birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir" denildi.
Teröristlerden 1 adet roketatar, 2 adet M-16, 5 adet kaleşnikof, 1 adet sırt telsizi, 4 adet el telsizi, 12 adet şarjör, çok miktarda mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirildiğini bildiren valilik, terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmaların azim ve kararlılıkla devam ettiğini aktardı.
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Allah razı olsun Mehmetçiğimizden vatanımızın içinde ve dışında teröristleri tam temizlemeye devam İnşallah.
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