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5 firma ile yerli otomobil için ilk adım atıldı

04 Kasım 2017, Cumartesi
Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine harekete geçen 5 firma ile yerli otomobil için ilk adımı attı.
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