43 kişinin ölümüne yol açan İtalya'daki Morandi Köprüsü patlatılarak yıkıldı (Video) 28.06.2019 12:39

Geçtiğimiz yıl çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Cenova'daki Morandi Köprüsü, çevresinde yaşayanların tahliye edilmesinin ardından yıkım uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak yıkıldı. O anları çeken bir İtalyan vatandaş ise yıkılış anını hıçkıra hıçkıra ağlayarak izledi.