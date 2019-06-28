Geçtiğimiz yıl çökerek 43 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan Cenova'daki Morandi Köprüsü, çevresinde yaşayanların tahliye edilmesinin ardından yıkım uzmanları tarafından kontrollü bir şekilde patlatılarak yıkıldı. O anları çeken bir İtalyan vatandaş ise yıkılış anını hıçkıra hıçkıra ağlayarak izledi.
43 kişinin ölümüne yol açan İtalya'daki Morandi Köprüsü patlatılarak yıkıldı (Video)28.06.2019 12:39
- 43 kişinin ölümüne yol açan İtalya'daki Morandi Köprüsü patlatılarak yıkıldı (Video)
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