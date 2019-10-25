39 kişiye mezar olmuştu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı! 25.10.2019 16:19

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde, içinde 39 kişinin cesediyle bulunan dehşet TIR'ı ve kurbanlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı. Essex polisi, TIR'da bulunan cansız bedenlerin kimliklerinin tespit edildiğini açıkladı.

Devon ve Cornwall Emniyet müdürü Shaun Sawyer, günümüzde modern kölelik ve insan kaçakçılığı çetelerinin müşkül durumdaki kaçak göçmenleri 'en kolay hedef' olarak gördüklerini belirtti.

Daha iyi yaşam şartları İngiltere'ye yasa dışı yollarla girmek isteyenlerden 30 bin sterline kadar para talep edildiği biliniyor.

Mo Robinson verdiği ilk ifadede, dorsedeki cansız bedenleri gördüğünde baygınlık geçirdiğini ve ardından acil durum hattını aradığını belirtti.

25 yaşındaki sürücünün Kuzey İrlanda'da yaşayan ailesi, oğullarına destek vermek için İngiltere'ye geldi.

Mo Robinson'un arkadaşı, "Mo'yu yıllardır tanırım. O dünyadaki en iyi insandır ve cömert biridir. O bunu yapacak biri değil. Dorsenin içinde ne olduğunu bile bilmiyordur." dedi.

Bu arada İngiliz polisi, tırın cesetlerin bulunduğu dorsesinin Bulgaristan'dan geldiğine inandıklarını söyledi.

İngiltere'nin güneydoğusundaki Essex bölgesinde, içinde 39 kişinin cesediyle bulunan dehşet TIR'ı ve kurbanlara ilişkin detaylar ortaya çıkmaya başladı.

Essex polisi, tırda cansız bulunanların 31'inin erkek, 8'inin kadın olduğunu, tüm kurbanların Çin vatandaşı olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, soruşturmaya katkı sağlamak için harekete geçtiklerini duyurdu.

İsmi Mo Robinson olarak açıklanan Kuzey İrlandalı şoförünse limandan aldığı konteynerde ne olduğunu bilmediği, Waterglade'e vardığında cesetleri fark edip ambulans çağırdığı tahmin ediliyor.

Bulgaristan Başbakanı Leo Varadkar ise kamyonun ülkeye 2017'den beri giriş yapmadığını açıkladı.

5 yıldır kamyon şoförlüğü yapan Robinson ve kuaför olan hamile sevgilisinin ise ikiz bebek bekledikleri ortaya çıktı.

Olaya ilişkin konuşan polis yetkilisi, "Yaşamını yitirenlerin iyi bir ülkede gelecek ümitleri vardı." dedi.

Polisin değerlendirdiği ihtimaller arasında bu kişilerin insan kaçakçılığı çeteleri tarafından adeta modern köle gibi manikür dükkanlarına, genelevlere, masaj salonlarına ve restoranlara satılması da var.

Bu durumun İngiltere'nin her bölgesinde görüldüğü belirtiliyor.

Umuda yolculuk için Çin'den Avrupa'ya yola çıkanlar genellikle ülkenin Fujian bölgesinden geliyor.

İşsizlik oranının çok yüksek ve yatırımların yok sayılacak kadar az olduğu Fujian'da umuda yolculuk oldukça normal görülüyor.

Yasa dışı yollarla Avrupa'ya gitmek isteyen kişiler 8 bin km'lik yolu gıda ve tuvalet gibi temel ihtiyaçlardan mahrum ve dorselere kapatılmış şekilde gerçekleştiriyor.