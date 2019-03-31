31 Mart Trabzon yerel seçim sonuçları: Trabzon ilçe ilçe yerel seçim sonuçları! Hangi parti kazandı? 31.03.2019 21:54

Trabzon yerel seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. 31 Mart yerel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Trabzon seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Trabzon ilinde hangi parti kazandı? İşte ilçe ilçe Trabzon yerel seçim sonuçları...