31 Mart Bartın yerel seçim sonuçları: Bartın ilçe ilçe yerel seçim sonuçları! Hangi parti kazandı? 31.03.2019 21:56

Bartın yerel seçim sonuçları, günün en çok aranılanları arasında. 31 Mart yerel seçimleri için Türkiye sandık başına gitti. Saat 17.00'de sona eren oy kullanma işleminin ardından seçim sonuçları araştırılmaya başlandı. Bartın seçim sonuçları ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, 31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Bartın ilinde hangi parti kazandı? İşte ilçe ilçe Bartın yerel seçim sonuçları...