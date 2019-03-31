31 Mart Antalya son dakika yerel seçim sonuçları oy oranları kim kazandı Antalya ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı

31 Mart 2019 Antalya son dakika seçim sonuçları ve oy oranları açıklandı mı? Antalya 2019 yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Peki Antalya ve ilçelerinde hangi parti kazandı? Seçim sonuçları açıklandığı zaman resmi sonuçlar sitemizde yer alacak. 31 Mart Antalya yerel seçim sonuçları ve tüm detaylar haberimizde olacak. Antalya yerel seçim sonuçları ile ilgili son dakika açıklamalarını, oy oranlarını haberimiz içerisinden takip edebilirsiniz. Antalya şehri ve çevresine antik çağda, "çok verimli" anlamına gelen Pamphylia, Batı kesimine ise Lykia denirdi. Milattan önce VIII. yüzyıldan itibaren buraya Ege denizinin Batı kıyılarından göçenler; Aspendos ve Side gibi şehirleri kurmuşlardır.
31 Mart Antalya son dakika yerel seçim sonuçları oy oranları kim kazandı Antalya ilçe seçim sonuçları hangi parti kazandı31.03.2019 19:27
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