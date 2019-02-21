3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan gören Şükriye Nine'nin tek isteği Başkan Erdoğan'ı görmek

3 padişah, 12 cumhurbaşkanı ve 27 başbakan gören 113 yaşındaki Şükriye Bayram, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı görmek istediğini belirterek "Cumhurbaşkanımıza Allah uzun ömürler versin, ona 5 vakit dua ediyorum" dedi.
3 Padişah, 12 Cumhurbaşkanı, 27 Başbakan gören Şükriye Nine'nin tek isteği Başkan Erdoğan'ı görmek21.02.2019 16:54
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