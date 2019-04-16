3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek

Yerel yöneticilerin belirlendiği 31 Mart seçimlerinin yapılmasının ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kısıtlı seçmenin oy kullandığının tespit edildiği 3 ilçede yeniden seçim kararı aldı.
3 ilçe 2 Haziran'da yeniden sandığa gidecek16.04.2019 15:14
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