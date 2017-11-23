Yol Durumu

3. havalimanı havadan görüntülendi

23 Kasım 2017, Perşembe
Türkiye'nin dev projelerinden biri olan 3. havalimanı projesi havadan görüntülendi. Yüzde 73'ü tamamlanan projenin çekilen görüntülerinde ana terminal binasının büyük oranda bittiği, uçak pistlerinin de tamamen ortaya çıktığı gözüküyor.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları