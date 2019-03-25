25 Mart Dolar Euro Sterlin güncel döviz kuru ne kadar 25.03.2019 10:02

25 Mart Merkez Bankası'ndan son dakika döviz kuru açıklaması geldi. Merkez Bankası: Para politikası ve likidite yönetimine ilişkin tüm araçlar, fiyat istikrarını sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla kullanılmaya devam edilecektir denildi. Peki 25 Mart Dolar güncel son dakika döviz kuru Dolar/TL kaç fiyatı para oldu? Euro Sterlin kuru ne kadar oldu. Dolar/TL bu sabah ise güne 5.65 seviyesinin hemen altında başladı. Saat 08:23 itibari ile 5.57 seviyesinde işlem görüyor. Dolar/TL uluslararası piyasalarda yeni güne 5.67 TL seviyesinden başladı ve 5.57 TL'ye kadar geriledi. Kur, cuma gününe 5.4650 TL'den başlamış gün içinde 5.63 TL'ye kadar yükselmişti. Cuma akşamı yurt dışındaki işlemlerle 5.84 TL'ye çıkan dolar/TL daha sonra 5.76'ya inmişti.