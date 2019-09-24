24 Eylül euro ve dolar kuru ne kadar? Güncel döviz kurları alış-satış fiyatı - VİDEO 24.09.2019 10:17

Döviz kurlarında son durum yatırımcılar tarafından merak ediliyor. Haftaya 5,70'in üzerinde başlayan dolar/TL, dar bantta seyrediyor. Piyasada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ABD temasları izleniyor. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

Dolar son dakika...Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırı ve Fed kararı sonrası geçen hafta 5.6560-5.7425 bandında her iki yönlü sert dalgalanan dolar/TL Cuma günü 5.74 seviyesinden kapanmıştı. Haftanın ilk işlem gününde is dolar 5,70 seviyesinde dar bantta hareket etti. Peki, bugün euro ve dolar ne kadar oldu? İşte 24 Eylül güncel döviz kurları alış satış fiyatı...

DÖVİZ KURLARI SON DURUM

DOLAR

Alış: 5,7180

Satış: 5,7250

EURO

Alış: 6,2883

Satış: 6,2937

Küresel piyasalar, geçen haftaki yoğun merkez bankaları gündeminin ardından veri odaklı bir seyre dönerken, pay piyasalarında karışık bir seyir izleniyor.

ABD Merkez Bankası (Fed) başta olmak üzere merkez bankaları toplantılarının gündemin odağında yer aldığı geçen haftanın genelinde negatif seyreden borsalar, bu hafta açıklanan makroekonomik veriler ve ticaret gelişmelerine bağlı olarak karışık bir seyir izliyor.

ABD'de dün açıklanan eylül ayı imalat ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin beklentilerin üzerine çıkmasına karşın pay piyasalarında yatay bir seyir izlendi. Dow Jones endeksi yüzde 0,06 değer kazanırken, S&P 500 endeksi yüzde 0,01 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,06 değer kaybetti.

Analistler, dün ABD ve Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserliğin azalması sonrası akşam saatlerinde taraflardan gelen karşılıklı açıklamaların risk iştahını artırabileceğini belirterek, Fed Başkanı Jerome Powell'ın geçen haftaki söylemleri nedeniyle makroekonomik verilerin piyasalar üzerindeki etkisinin de arttığını ifade etti.

ABD'de dün akşam, Çinli heyetin ticaret müzakereleri için 7 Ekim'de ABD'ye geleceği ve Çin'in de ABD'den soya fasulyesi ithalatı için firmalara muafiyet vereceği yönündeki haberlerin bu konudaki iyimserliği tekrar artırabileceğini kaydeden analistler, New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'ndan gelecek haber akışının da izlenmesi gerektiğini söyledi.

Avrupa tarafında, imalat PMI verilerindeki düşüşün sürmesi ile borsalarda satıcılı bir seyir izlendi. Dün Almanya'da DAX endeksi yüzde 1,01, Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 1,05 ve İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,26 değer kaybetti. Dün açıklanan verilere göre, Almanya'da imalat sanayi PMI, Brexit belirsizliği, otomotiv sektörü görünümünün olumsuz olması ve zayıflayan küresel ekonominin etkisiyle eylülde 41,4 puana gerileyerek son 10 yılın en düşük seviyesine indi.

Dün resmi tatil olması dolayısıyla yeni haftaya bugün başlayan Japonya borsası, açıklanan imalat sanayi PMI verisinin düşüşünü devam ettirmesine karşın artan küresel risk iştahı ile kapanışa yakın yüzde 0,2 değer kazanırken, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,6 yükseldi.

Yurt içinde, dün düşüşünü üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,22 azalışla 100.021 puandan tamamladı. Dün 5,74'ün üzerini görmesinin ardından düşüşe geçen ve bir önceki kapanışa göre yüzde 0,5 azalışla 5,7176'dan kapanan dolar/TL ise bugün bankalararası piyasanın açılışında 5,7040 seviyesinde işlem görüyor.

Analistler, BM 74. Genel Kurulu için ABD'de olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ikili görüşmeleri ve yapacağı konuşmanın gündemin odağında yer aldığını belirterek, ABD ile ilişkilerde gözlenen pozitif gelişmeler ve ticaret savaşı endişelerinin azalması ile TL varlıkların bugün pozitif bir seyir izleyebileceğini ifade etti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 ve 103.400'ün direnç konumunda olduğunu dile getiren analistler, dolar/TL'de ise 5,70 desteğinin altında düşüşün ivme kazanabileceğini, 5,7450'nin ise direnç olarak öne çıktığını kaydetti.