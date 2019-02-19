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2019'un ilk Süper Ay'ı İstanbul'da kartpostallık görüntülere sahne oldu

19.02.2019 21:53

2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. Süper Ay havadan görüntülendi.


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