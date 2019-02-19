2019'un ilk Süper Ay'ı İstanbul'da kartpostallık görüntülere sahne oldu

2019 yılının ilk Süper Ay'ı İstanbul'da görüldü. Ay'ın Dünya'ya en yakın konuma geldiği doğa olayı gerçekleşti. Kartpostallık görüntülere sahne olan Süper Ay, çıplak gözle İstanbul'dan izlendi. Süper Ay havadan görüntülendi.
2019'un ilk Süper Ay'ı İstanbul'da kartpostallık görüntülere sahne oldu19.02.2019 21:53
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