2019 Ramazan ayı iftar menüleri fiyatları ne kadar? İşte en ucuz en pahalı iftar menüleri 24.04.2019 09:34

Müslümanların büyük bir sabırsızlıkla beklediği 11 ayın sultanı olan Ramazan ayı 6 Mayıs tarihinde başlayacak. Ramazan ayına az bir süre kala iftar menülerinin fiyatları da belli oldu. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 100 bin civarında restoran ve lokanta bulunduğunu, bu işletmelerde istihdam edilen kişi sayısının en az 2 milyon olduğunu söyledi.