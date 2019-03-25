Haberler Web TV 2018 yılı işsizlik rakamları açıklandı

2018 yılı işsizlik rakamları açıklandı

25.03.2019 10:12

2018'de yılı işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye'de işsizlik oranı, geçen yıl bir önceki yıla göre 0,1 puan artarak yüzde 11 oldu.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları