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17 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu! 37 kişi hakkında gözaltı kararı

26.06.2019 08:52

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında Adana merkezli 17 ildeki 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.


Adana merkezli 17 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında 37 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, örgütle irtibatlı olduğu ileri sürülen kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

Başsavcılıkça haklarında gözaltı kararı verilen 37 şüphelinin yakalanması için Adana merkezli 17 ilde operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınan bazı şüpheliler, Adana Adli Tıp Birimindeki sağlık kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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