17 - 25 Aralık ihanetinin 5. yılı 17 Aralık 2018, Pazartesi

Bugün 17 Aralık, yaklaşık beş yıl önce tam bugün Fetullahçı Terör Örgütü Türkiye'nin istikrarını hedef alan operasyonları için düğmeye basmıştı. Millete yönelik o operasyon girişimi milletin iradesine takılmıştı 15 Temmuz'da... Neler yaşanmıştı, detaylı analiz haberinde izliyoruz.