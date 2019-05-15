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“16 milyon İstanbulluyu kucaklayacağım” diyen Ekrem İmamoğlu, başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı koydu!

15.05.2019 20:32

CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun, 18 Nisan tarihinde Saraçhane’de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye binasında bulunan başkanlık makamı kapısına x-ray cihazı konuldu! İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Hayri Baraçlı, başkanlık makamı kapısında bulunan x-ray cihazı kaldırttı.


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