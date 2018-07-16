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15 Temmuz'un kadın kahramanları

15 Temmuz 2018, Pazar

Kadınlarımız ülkenin her ihtiyacı olduğunda görev başındaydı. Kurtuluş Savaşı'nda kah cepheye cephane taşıdı, kah eline silah alıp vatanını savundu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye yeni bir Kurtuluş Savaşı verirken de kadınlar en ön safta görevdeydi. Şehit oldular, gazi oldular ama hainlere karşı bir adım bile geri atmadan direndiler. 15 Temmuz'un kahraman kadınlarını saygı ve minnetle anıyoruz.

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