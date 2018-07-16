15 Temmuz'un kadın kahramanları

Kadınlarımız ülkenin her ihtiyacı olduğunda görev başındaydı. Kurtuluş Savaşı'nda kah cepheye cephane taşıdı, kah eline silah alıp vatanını savundu. 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türkiye yeni bir Kurtuluş Savaşı verirken de kadınlar en ön safta görevdeydi. Şehit oldular, gazi oldular ama hainlere karşı bir adım bile geri atmadan direndiler. 15 Temmuz'un kahraman kadınlarını saygı ve minnetle anıyoruz.
15 Temmuz'un kadın kahramanları15 Temmuz 2018, Pazar
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- Şehitlerin ismi teker teker okundu
- Gökyüzü şehitlere selam durdu!
- Milyonlar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne akın etti!
- Darbecilerin alkışlandığı tek yer!
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- Kardeşinin gözünden Ömer Halisdemir
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