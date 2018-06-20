Yol Durumu

15 Temmuz'a ait yeni görüntüler ortaya çıktı

18 Haziran 2018, Pazartesi

A Haber'de yayınlanan Canan Barlas ile Gündem programında 15 Temmuz darbe girişimine ait yeni görüntüler yayınlandı. FETÖ'cü hainlerin gözünü kırpmadan elinde Türk bayrağı bulunan 2 vatandaşı vurduğu görüldü. Darbe gecesi tankın içinden üniformasıyla çıkan FETÖ'cü emniyet müdürü Mithat Aynacı'nın darbecilerin tankına bindiği açıkça görülürken, Aynacı'nın darbe girişimi sırasında hain askerlere de emirler yağdırdığı gözlerden kaçmadı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları