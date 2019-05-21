15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını ateşe verip köprüden atlayan kişinin cansız bedeni bulundu 21.05.2019 20:24

15 Temmuz Şehitler köprüsüne geldiği otomobili ateşe veren kişi köprüden aşağıya atladı. Otomobilini yakıp köprüden atlayan B. K.'nın cansız bedeni deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu.