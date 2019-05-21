15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını ateşe verip köprüden atlayan kişinin cansız bedeni bulundu

15 Temmuz Şehitler köprüsüne geldiği otomobili ateşe veren kişi köprüden aşağıya atladı. Otomobilini yakıp köprüden atlayan B. K.'nın cansız bedeni deniz polisi ve Deniz Arama ve Kurtarma Birliği ekipleri tarafından bulundu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde aracını ateşe verip köprüden atlayan kişinin cansız bedeni bulundu21.05.2019 20:24
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