15 Temmuz kahramanlarının anısına... Şehit Ömer Halisdemir 30.06.2019 21:38

15 Temmuz hain darbe girişimin ikinci yıl dönümüne sayılı günler kaldı. O günleri unutmuyor ve unutturmuyoruz. İşte vatanı için 30 kurşunla vurularak şehit edilen ve 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden biri olan Şehit Ömer Halisdemir’in hikayesi…

İşte vatanı için 30 kurşunla vurularak şehit edilen ve 15 Temmuz darbe girişiminin seyrini değiştiren isimlerden biri olan Kahraman Şehit Ömer Halisdemir'in hikayesi…