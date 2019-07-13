14 yaşındaki Aziz’in hayali gerçek oluyor! Başkan Erdoğan'la 15 Temmuz'da buluşacak

Telefonla katıldığı radyo yayınında en büyük hayallerinden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyleyen 14 yaşındaki Aziz’in hayali 15 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Yayına bağlanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aziz’i İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek 15 Temmuz programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye davet etti.
14 yaşındaki Aziz, Best FM'de Adem Metan'ın sunduğu radyo programında, hayallerinin ne olduğunun sorulması üzerine "Recep Tayyip Erdoğan ile bir görüşüp konuşmayı çok isterim" ifadelerini kullandı. Aziz'in bu isteğini duyan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, yayına bağlanarak "Sevgili Aziz kardeşimizi 15 Temmuz pazartesi günü saat 20:00'de Atatürk Havalimanına davet ediyorum." dedi.
Fahrettin Altun, "O gün Sayın Cumhurbaşkanımızın ve halkımızın katılımıyla 15 Temmuz'un üçüncü senesinde, 15 Temmuz ruhunu, İstiklal ruhunu yeniden hatırlamak ve hain işgal ve darbe girişimi lanetlemek üzere bir araya geleceğiz. Millet olma bilincini bir kez daha yaşayacağız ve o güzel ruhu yaşarken inşallah bütün dünyaya bir mesaj vereceğiz. O mesajı verirken, sevgili Aziz kardeşimin de orada olmasını temenni ediyorum. Kendisini bu çerçevede davet ediyorum. Eminim Sayın Cumhurbaşkanımız da bu Aziz kardeşimizin temennisine, talebine duyarsız kalmayacaktır. İnşallah bir araya gelme imkanları da oluşacaktır." ifadelerini kullandı.
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