14 yaşındaki Aziz’in hayali gerçek oluyor! Başkan Erdoğan'la 15 Temmuz'da buluşacak 13.07.2019 12:23

Telefonla katıldığı radyo yayınında en büyük hayallerinden birinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek olduğunu söyleyen 14 yaşındaki Aziz’in hayali 15 Temmuz’da İstanbul’da gerçekleşecek. Yayına bağlanan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Aziz’i İstanbul Atatürk Havalimanı’nda düzenlenecek 15 Temmuz programında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmeye davet etti.