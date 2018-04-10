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135 milyarlık teşvik paketinin detayları

09 Nisan 2018, Pazartesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 135 milyar liralık teşvik paketinin detaylarını açıkladı.

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