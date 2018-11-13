101 yaşındaki kadın Merkel'i Macron'un eşi zannetti 13 Kasım 2018, Salı

Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100. yıl dönümü etkinliklerine katılan 101 yaşındaki bir kadın Almanya Başbakanı Angela Merkel'i tanımayarak "Siz Bayan Macron musunuz?" diye sordu. Rethondes'de yapılan törenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Başbakan Merkel'le birlikte bir süre katılımcılarla görüştü. Katılımcılılar arasından yaşlı bir kadın, Fransa Cumhurbaşkanı ile tanışmanın heyecanı içinde Macron'la konuşmaya başladı. Törenin ertesi günü 101 inci doğumgününü kutlayacağını söyleyen kadın "Benim gibi birinin cumhurbaşkanı ile tokalaşması inanılmaz, beni ağlatacaksınız." sözleriyle heyecanını ifade etti. Fotoğraf çekimi öncesinde Almanya Başbakanı'na doğru dönen kadın Merkel'i tanımayarak "Siz Bayan Macron musunuz?" diye sordu. Almanya Başbakanının kendini tanıtmasının ardından fotoğraflar çekildi. Kadın iki devlet büyüğünün yanından "Binlerce kez teşekkürler ediyorum, Gelecek sene de burada olmayı istiyorum" diyerek ayrıldı. Birinci Dünya Savaşı'nın sona erdiren ateşkes Fransa'nın kuzeydoğusundaki Rethondes Garı'ndaki bir tren vagonunda imzalanmıştı.