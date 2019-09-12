1 terörist ölü, 1 terörist de yaralı olarak yakalanmıştı! O operasyonun görüntüleri ortaya çıktı (Video) 12.09.2019 01:01

Van'ın Gürpınar ilçesi kırsalında jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonda 1 terörist ölü olarak, 1 terörist de sağ olarak silahları ile birlikte yakalandı. 10 Eylül 2019 tarihinde gerçekleştirilen operasyonda teslim olan teröristin görüntüleri ortaya çıktı. İşte o görüntüler...