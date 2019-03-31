Üsküdar'da otomobil boşluğa düştü: 3 yaralı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın oy kullanacağı okulun bulunduğu sokakta geri geri gelen bir araç, apartman boşluğuna düşerek alev alınca korku dolu dakikalar yaşandı. Otomobilin içerisinde sıkışan kadınların yardımına polis koşarken, kadınlar büyük panik yaşadı.
Üsküdar'da otomobil boşluğa düştü: 3 yaralı31.03.2019 10:11
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