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Şahin Tepesi yeni bölüm fragmanı yayınlandı | Şahin Tepesi 2. bölüm fragman

24 Kasım 2018, Cumartesi

Şahin Tepesi yeni bölüm fragmanı yayınlandı ...Şahin Tepesi’, izleyiciyi herkesin sırrının olduğu entrikalarla dolu bir dünyada yeşeren büyük aşk hikayesine davet edecek. Şahin Tepesi dizisini atv ve takvim.com.tr'den takip edebilirsiniz. İşte Şahin Tepesi 2.bölüm fragmanı...


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Fragman Videoları