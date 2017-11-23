29 Kasım 2017 Çarşamba günü ekrana gelecek olan Diriliş Ertuğrul 97.yeni bölümde neler olacak? Yayınlanan son bölümü ilgiyle izlenen dizi Diriliş Ertuğrul'da Ertuğrul Bey Sadettin Köpeğin hediye ettiği kılıcı Dündar Bey'in belinden çeker. Kılıçla otağı ve Kayı damgasını işaret ederek sert konuşur. Dündar Bey'in gözleri dolar zira Ertuğrul Bey'den ağız sözler işitir. Bahadır Bey ise hain planlar içinde Sadettin Köpek'ten destur isteyerek ve Ertuğrul Bey'in kellesini almak için plan yapar. Diriliş Ertuğrul dizisinin konusu ise Moğollarla zorlu bir mücadele veren Ertuğrul Bey, kutlu davasının peşinden gidebilmek için kardeşlerinden ayrılmak zorunda kalmıştı. Ertuğrul Bey’e inanan Kayılar, bu ayrılığın ardından yollara düştüler. Çetin geçen koşullarda Karacadağ sınırlarına kadar ilerleyen Kayıları burada bambaşka bir dünya bekliyordu.
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