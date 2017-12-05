Diriliş Ertuğrul 98.Bölüm Fragmanı

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TRT'nin izlenme rekorları kıran dizisi Diriliş Ertuğrul 98. son bölüm fragmanı yayınlandı. Diriliş Ertuğrul 98. Bölüm'de neler olacak?
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