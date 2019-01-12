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Ukrayna Başkanı Proşenko duyurdu: Türkiye ile Bayraktar TB2'ler için anlaştık

12 Ocak 2019, Cumartesi

Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti. Rus basınında anlaşmanın 12 adet Bayraktar TB2 alımını kapsadığı belirtildi.


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