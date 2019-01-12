Ukrayna Devlet Başkanı Pyotr Poroşenko, Türkiye ile Bayraktar TB2 tipi insansız hava aracı (İHA) satın almaya yönelik anlaşma imzaladıklarını belirtti. Rus basınında anlaşmanın 12 adet Bayraktar TB2 alımını kapsadığı belirtildi.
Ukrayna Başkanı Proşenko duyurdu: Türkiye ile Bayraktar TB2'ler için anlaştık12 Ocak 2019, Cumartesi
- Ukrayna Başkanı Proşenko duyurdu: Türkiye ile Bayraktar TB2'ler için anlaştık
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