Tanzanya'da safari turunda cipe çita girdi 02 Nisan 2018, Pazartesi

Tanzanya'da safari yapmak isteyen Amerikalı turistin aracına çita girince korku dolu anlar yaşandı.

ABD'li turist Britton Hayes, tatil için gittiği Tanzanya'da safari yapmak isterken ölümle burun buruna geldi.



VAHŞİ ÇİTA ARABAYA GİRDİ

Safari yapmak için bir araya gelen turist grubunu taşıyan cipe vahşi bir çita girdi. O anlar ise Hayes tarafından anbean kaydedildi.



ÇİTA ZARAR VERMEDEN ÇIKTI

Tur rehberinin yönlendirmesiyle çitayla göz göze gelmeyen ve ani hareket yapmayan ABD'li turist Britton Hayes'in korku dolu anları kaydedildi. İçeride bir süre kalan çita hiç kimseye zarar vermeden araçtan çıktı.