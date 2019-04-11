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Sudan'da darbe girişimi! Sudan'da neler oluyor?

11.04.2019 09:13

Sudan'da günlerdir süren gösterilerin ardından bugün de ordu devlet binasını kuşattı. Ordunun önemli bir açıklama yapacağı bildirildi. A Haber canlı yayınında AA Sudan muhabiri Ömer Erdem, ülkede yaşanan gelişmeleri anlattı.


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