Sudan'da günlerdir süren gösterilerin ardından bugün de ordu devlet binasını kuşattı. Ordunun önemli bir açıklama yapacağı bildirildi. A Haber canlı yayınında AA Sudan muhabiri Ömer Erdem, ülkede yaşanan gelişmeleri anlattı.
Sudan'da darbe girişimi! Sudan'da neler oluyor?11.04.2019 09:13
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