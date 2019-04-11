Sudan'da darbe girişimi! Ordu devlet televizyonu binasını kuşattı! 11.04.2019 08:45

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.