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Sudan'da darbe girişimi! Ordu devlet televizyonu binasını kuşattı!

11.04.2019 08:45

Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.


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