Sudan'da ordu devlet televizyonu binasını kuşattı ve bazı askerler içeriye girdi. Sudan devlet televizyonu, ordunun kısa süre içerisinde önemli bir açıklama yapacağını bildirdi.
Sudan'da darbe girişimi! Ordu devlet televizyonu binasını kuşattı!11.04.2019 08:45
- Sudan'da darbe girişimi! Ordu devlet televizyonu binasını kuşattı!
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