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Rusya'da otobüs yaya alt geçidine girdi!

25 Aralık 2017, Pazartesi
Rusya’nın başkenti Moskova’da bir otobüs yaya alt geçidine girdi.
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