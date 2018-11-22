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Rusya bu görüntüleri konuşuyor: Kremlin Sarayı üzerinde...

22 Kasım 2018, Perşembe

Kremlin Sarayı’nın semalarında bir helikopterin 3 kişiyi taşıdığına dair görüntüler sosyal medyada yayınlandı. Görüntülerde helikoptere bağlı bir tabaka üzerindeki 3 kişinin Kremlin Sarayı’nın üzerinde de geçirilerek başka bir noktaya bırakıldığı kaydedildi.


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