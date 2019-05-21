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Romanya'da Türk balıkçı teknesine ateş açıldı! Yaralılar var

21.05.2019 13:29

Romanya kıyı koruma görevliler, Köstence açıklarında balık avlayan bir Türk balıkçı teknesine ateş açtı. Tekneyi birkaç saat takip ettikten sonra ateş ederek durdurduklarını açıklayan yetkililer, teknede bulunan 8 balıkçıdan 3'ünün hafif şekilde yaralandığını duyurdu. Yaralılar Kıyı Koruma botuna alındıktan sonra Türk balıkçı teknesinin battığı ifade edildi.


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