Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı 01.05.2019 14:52

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalar sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, yaralılar olduğu bilgisi de verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Gizem Adal aktardı.