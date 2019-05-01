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Paris'te 1 Mayıs gösterilerinde olay çıktı

01.05.2019 14:52

Fransa'nın başkenti Paris'te yapılan 1 Mayıs gösterilerinde polis ile göstericiler arasında çatışma çıktı. Çıkan çatışmalar sırasında çok sayıda kişinin gözaltına alındığı açıklanırken, yaralılar olduğu bilgisi de verildi. Gelişmeleri A Haber canlı yayınında Gizem Adal aktardı.


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