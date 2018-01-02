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İran'daki protestolarda can kaybı 10'a çıktı!

01 Ocak 2018, Pazartesi

Yeni yıla girerken birçok şehirde göstericiler sokağa çıktı, devlet televizyonu beşinci gününe giren protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısının 10'a çıktığını duyurdu. Devlet televizyonu ayrıca silahlı göstericilerin polis karakolları ve askeri üsleri ele geçirmeye çalıştığını ancak güvenlik güçlerinin protestocuları engellediğini izleyicilerine aktardı.

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