İngiltere'de Bailey Mclaren isimli faşist Suriyeli mülteci çocuğa saldırdı 28 Kasım 2018, Çarşamba

İngiltere'de skandal bir olay yaşandı. Ailesi ile birlikte Huddersfield şehrine göç eden 16 yaşındaki Suriyeli mülteci Jamal, Bailey Mclaren isimli bir İngiliz faşistin ırkçı saldırısına uğradı.

İngiltere'nin Huddersfield şehrinde bulunan bir okulda öğrenim gören 16 yaşındaki Jamal isimli Suriyeli mülteci çocuk, bir İngiliz'in faşist saldırısına uğradı. 25 Ekim ayında meydana geldiği öğrenilen olayda saldırgan İngiliz, Suriyeli çocuğu önce tartaklayarak boğazını sıkıyor ardından da yere yatırarak yüzüne su döküp nefessiz bırakmaya çalışıyor. Bu sırada "seni boğacağım" diyen saldırgan Suriyeli çocuğun üzerine oturuyor.

GÜLEREK TAKİP ETTİLER

Adının Bailey Mclaren olduğu öğrenilen İngiliz saldırganın eylemi sırasında çevrede bulunan diğer kişiler, olaya müdahale etmek yerine yaşananları gülerek takip etti. Görüntülerde bir kolunun alçıda olduğu görülen Jamal'ın daha önce yaşadığı bir ırkçı saldırı nedeniyle bu durumda olduğu iddia edildi.

KIZ KARDEŞİNE DE SALDIRDILAR

İngiliz kaynaklarından edinilen bilgiye göre Jamal'ın iki yıl önce ailesi ile birlikte Suriye'den göç ederek İngiltere'ye yerleştiği öğrenildi. Jamal'ın kız kardeşinin de daha önce aynı yerde ırkçı bir saldırıya uğradığı ve yaşadıklarının ağırlığı nedeniyle okul tuvaletinde bileklerini keserek intihar etmeye çalıştığı bildirildi.



TÜRKİYE BU YÜZDEN AZİZ

Sürekli olarak Türkiye'ye insanlık dersi vermeye çalışan batı ülkelerinin ikiyüzlülüğü bu görüntülerle birlikte bir kez daha gözler önüne serilmiş oldu. Ülkelerinde bulunan bir avuç mülteciye dahi sahip çıkamayan ve onların haklarını koruyamayan bu ülkeler her fırsatta Türkiye'de insan hakları ve özgürlüklerin sınırlı olduğunu iddia ederek yaptırım tehdidinde bulunmaktan geri kalmıyorlar. Milyonlarca Suriyeli'ye kol kanat geren Türkiye'nin mazlumlar için ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıkmış oldu.

KILIÇDAROĞLU DA BU ZİHNİYETİ DESTEKLİYOR

Türkiye'de de bir grup Suriyelilere karşı nefreti körüklemeye çalışıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği bu grup her fırsatta seçim vaadi olarak "Suriyelileri sınır dışı etme" planını açıklıyor.