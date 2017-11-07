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İngiltere eski Başbakanı Gordon Brown'dan flaş sözler: ABD dünyayı kandırdı!

07 Kasım 2017, Salı
İngiltere Eski Başbakanı Gordon Brown, çarpıcı bir iddia ortaya attı. Brown, Irak'ın işgali konusunda ABD ve dönemin İngiltere Başbakanı Tony Blair'ı suçladı. ABD'nin dünyayı kandırdığını ve Saddam Hüseyin'in kitle imha silahlarının olmadığını ileri sürdü.
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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birsu birsu

bunu herkes biliyor... da elden bir şey gelmiyormuş...onu öğrendik.

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cevapla 07.11.2017 15:06
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