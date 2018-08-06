Endonezya'daki deprem anında cemaat namaza devam etti

Geçtiğimiz gün Endonezya'da meydana gelen 7.0 büyüklüğündeki depremin yankıları sürerken, deprem esnasında bazı görüntüler de kameraya yansıdı. Kameralara yansıyan bu görüntülerden birinde depreme camide yakalanan imam ve cemaatin büyük kısmının, sarsıntıya aldırmadan namaz kılmaya devam ettiği görüldü. İmam duvardan destek alarak namazını sürdürürken, cemaatten bir bölümü ise namazı bırakıp kaçtı.
Endonezya'daki deprem anında cemaat namaza devam etti06 Ağustos 2018, Pazartesi
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