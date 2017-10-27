Tam Ozan'a oynadıkları oyunu açıklayacakken, Ozan'ın yatağının altında tefecilere verdikleri içi para dolu çantayı bulan Nazlı, Zeynep'in kaçırılması olayını Ozan'ın para için yaptığı bir oyun olduğunu zanneder. Ozan kendisini bir kez daha aldatmıştır. Her şeyin yoluna girdiğini düşünen Ozan ise Nazlı'nın karşısına çıktığında beklemediği bir tepki ile karşılaşır. Üstelik Recep de Nazlı'nın yanındadır. Nazlı Ozan'ı kovar. Recep'ten de köye dönmesini ister ama Recep gitmeyeceğini söyler, konuştukları bu parkta o gelinceye kadar bekleyecektir. Ozan köşkte ve şirkette Gizem'i bulamayınca endişelenir, ulaşmaya çalışır ama başaramaz. Bunun üzerine Arzu'yu arar. Nazlı telefonu alıp Ozan'a ağzına geleni söylemek isteyince, Arzu Ozan'ı oyalamak için Gizem'in dedesinin hastalandığını, yurt dışından gelen ailesi ile birlikte hastanede olduğu yalanını atar. Durumu Ozan'dan öğrenen Aliye, soluğu şirkette alır. Gizem Hanım'ın ailesini ziyaret etmek istiyordur. Gizem, dedem zaten iyileşti diye savuşturmaya çalıştığında, bu kez eve yemeğe gelmeleri için ısrar eder. Ozan'ın durumdan şüphelenmemesi için daveti kabul etmek zorunda kalırlar, ama ortada yemeğe götürebilecekleri bir aile yoktur. Akıllarına bir fikir gelir, oyunculardan oluşan sahte aile kuracaklardır. Cast ajansının yolunu tutarlar. Aliye, Fatma ve oğullarını yemeğe kalmamaları için evden defetmeye çalışırken, Sema'nın da yemekten haberi olmuştur. Davetli olmadığı yemeğe gitmekte kararlıdır. Yemek sırasında gelişen olaylar ve sahte ailenin Aliye'nin sakladığı parayı çalmasıyla her şey bir anda fena halde karışır.