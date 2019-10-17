ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümün yayınmasının ardından izleyicilerin merakla beklediği Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...
Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir ve Nefes'in yeni kararı ne olacak?17.10.2019 00:25
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