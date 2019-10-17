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Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanı yayınlandı! Tahir ve Nefes'in yeni kararı ne olacak?

17.10.2019 00:25

ATV ekranlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Bölümün yayınmasının ardından izleyicilerin merakla beklediği Sen Anlat Karadeniz 61. bölüm fragmanı yayınlandı. İşte yeni bölümde yaşanacak olaylar...


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